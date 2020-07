ΗΠΑ: Δικαστήριο επέτρεψε την κυκλοφορία του βιβλίου της ανιψιάς του Τραμπ

Εφετείο στη Νέα Υόρκη αποφάσισε αργά την Τετάρτη να επιτρέψει την έκδοση ενός βιβλίου που έχει γράψει η ανιψιά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο περιέχει πιθανόν εκρηκτικές αποκαλύψεις, τρεις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster μπορεί να τυπώσει και να εκδώσει το βιβλίο αυτό των 240 σελίδων, το οποίο έγραψε η Μέρι Τραμπ και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου. Σε αυτό η ανιψιά του χαρακτηρίζει τον Τραμπ «τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο του κόσμου».

Ο Ρόμπερτ Τραμπ, ένας από τους αδελφούς του Αμερικανού προέδρου, προσέφυγε την προηγούμενη εβδομάδα σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να εμποδίσει την έκδοση του βιβλίου, ισχυριζόμενος ότι παραβιάζει τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει η Μέρι Τραμπ σε σχέση με την κληρονομιά του Φρεντ Τραμπ, πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τρίτη ο δικαστής Χαλ Γκρίνγουολντ απαγόρευσε την κυκλοφορία του βιβλίου αυτού με τίτλο: Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο»).

Όμως χθες ο εφέτης Άλαν Σάινκμαν εκτίμησε ότι ο εκδότης «δεν έχει υπογράψει» τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που δεσμεύει τους Τραμπ και κατά συνέπεια «ήρε» την απαγόρευση κυκλοφορίας του βιβλίου. Όμως πρόσθεσε ότι θα αποφανθεί αργότερα για το αν η Μέρι Τραμπ παραβίασε τη συμφωνία που έχει στόχο να αποτρέψει την αποκάλυψη μυστικών της οικογένειας.

Η Μέρι Τραμπ, 55 ετών, είναι κόρη του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου αδελφού του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών λόγω προβλημάτων που είχε με το αλκοόλ.

Σε αυτό το βιβλίο διηγείται τα γεγονότα στα οποία υπήρξε μάρτυρας στο σπίτι των παππούδων της στη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τις δύο αδελφές και τους δύο αδελφούς του. «Περιγράφει έναν εφιάλτη τραυμάτων, καταστροφικών σχέσεων και ένα τραγικό μείγμα παραμέλησης και κακοποίησης», σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο.