ΗΠΑ: Δύο αστυνομικοί τραυματίες από νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Φιλαδέλφεια

Δύο μέλη της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας τραυματίστηκαν σε εμβληματική λεωφόρο του κέντρου της πόλης, την Benjamin Franklin Parkway, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την επέτειο της ανεξαρτησίας της Αμερικής παρακολουθώντας συναυλίες και ρίψεις πυροτεχνημάτων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Έχουμε συμβάν ασφαλείας στη Λεωφόρο του Πάρκου Βενιαμίν Φραγκλίνου», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Και οι δύο αστυνομικοί βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό CBS3 Philadelphia, μέρος του δικτύου CBS. Οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης ανέφεραν πως αναζητούν τον ύποπτο.

Active shooter incident on the Benjamin Franklin Pkwy. in Philadelphia, PA. July 4, 2022.

This is 22nd & Benjamin Franklin Pkwy. Terrifying scene. Hope folks are ok. Most have left the parkway. #gunviolence pic.twitter.com/g3W87h3LyH — Meredith Edlow (@MedlowMinus) July 5, 2022

Βίντεο που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν, ενώ οι αρχές παρότρυναν όσους βρίσκονταν κοντά στον τόπο του «συμβάντος» να προφυλαχθούν εκεί όπου ήταν.

Two Philadelphia police officers were shot near Benjamin Franklin Parkway as thousands of people celebrated Fourth of July concert and fireworks show, local officials and media say pic.twitter.com/Pmhnq4DARg — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 5, 2022

«Δεν άκουσα τους πυροβολισμούς, αλλά οι αστυνομικοί μας έλεγαν ‘Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε!’» αφηγήθηκε μια αυτόπτης μάρτυρας σε τηλεοπτικό σταθμό, μέρος του δικτύου του NBC.

There is a security incident on the Benjamin Franklin Parkway. Please follow public safety instructions and avoid area. Details to follow. — Philadelphia OEM (@PhilaOEM) July 5, 2022

Νωρίτερα χθες, στο Χάιλαντ Παρκ, προάστιο του Σικάγου, νεαρός με «ισχυρό» τουφέκι που είχε ανέβει στην οροφή εμπορικού καταστήματος άρχισε να ρίχνει εναντίον οικογενειών και παιδιών με ποδήλατα στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους 26.