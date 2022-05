Μακελειό στο Τέξας: 15 νεκροί εκ των οποίων τα 14 παιδιά από επίθεση ενόπλου σε σχολείο

Συνολικά 15 άνθρωποι (14 παιδιά και ένας ενήλικας) βρήκαν τον θάνατο από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας.

Ο δράστης «σκότωσε με φρικτό και παράλογο τρόπο 14 μαθητές και έναν δάσκαλο», δήλωσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, προσθέτοντας ότι «ο 18χρονος δράστης είναι επίσης νεκρός».

BREAKING: At least 2 children dead, 13 injured in elementary school shooting in Uvalde, Texas. @AAronKatersky has the latest information: https://t.co/D891ryhplk pic.twitter.com/TAJXyWe7Qi