ΗΠΑ: Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς στο Φοίνιξ

Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν και δύο άτομα, μία γυναίκα και ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, σκοτώθηκαν σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες Παρασκευή στο Φοίνιξ της Αριζόνα, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Πέντε αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο έχοντας δεχθεί πυρά. Ένας εξ αυτών ήταν σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο φέρεται να έχει διαφύγει πλέον τον κίνδυνο, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Φοίνιξ, η Τζέρι Ουίλιαμς, σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς σε σπίτι κοντά στην 51η Λεωφόρο και την οδό Lower Buckeye. Ένας αστυνομικός δέχθηκε πυροβολισμούς από τον φερόμενο ως δράστη καθώς προσέγγιζε το σπίτι, σύμφωνα με την Ουίλιαμς.

