ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο «σκοτάδι» εξαιτίας χειμερινής καταιγίδας

Μια χειμερινή καταιγίδα, που προκάλεσε σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό σε ένα μεγάλο μέρος των κεντρικών ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, είχε ως αποτέλεσμα να παραμένουν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Περισσότεροι από 330.000 καταναλωτές βρίσκονται βυθισμένοι στο σκοτάδι από το Τέξας, το Άρκανσο, το Τενεσί έως το Οχάιο και τη Νέα Υόρκη, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Poweroutage.us, αφότου μια χιονοθύελλα κατέστρεψε γραμμές ηλεκτροδότησης και ξερίζωσε δέντρα στην περιοχή χθες.

Over 240k customers are currently without power from a long line of winter storm weather delivering ice, snow, and high winds across the USA. As the storm develops check https://t.co/kJ0OPcOSrS for up-to-date #PowerOutage data. [2022/02/03 1:40PM EST] pic.twitter.com/YDaVnXRyZP