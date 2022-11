ΗΠΑ: Έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μέριλαντ - Τουλάχιστον 12 τραυματίες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στο Γκέιθερσμπεργκ του Μέριλαντ.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην κομητεία Μοντγκόμερι δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος) και όταν τα πρώτα οχήματα έσπευσαν στο σημείο είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

BREAKING: #BNNUS Reports



A condo explosion in Montgomery County, Maryland, injured a dozen people, two of whom were critically injured, prompting a massive search-and-rescue operation Wednesday, according to the fire chief.



The powerful explosion caused a structural collapse.