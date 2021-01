ΗΠΑ: Έξι νεκροί από διαρροή υγρού αζώτου σε εργοστάσιο πουλερικών στην Τζόρτζια

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νοσηλεύονται μετά από διαρροή υγρού αζώτου σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας πουλερικών στη βορειοανατολική Τζόρτζια, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Χολ, Ζακ Μπράκετ, είπε ότι πέντε άνθρωποι ξεψύχησαν μέσα στο εργοστάσιο, στην πόλη Γκέινσβιλ, ενώ άλλος ένας πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά του σε τοπικό νοσοκομείο. Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 9, ενώ εξετάζονται άλλοι 130 εργαζόμενοι στη μονάδα.

