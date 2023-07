ΗΠΑ: Έξι νεκροί από συντριβή μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους στην Καλιφόρνια

Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Καλιφόρνια και οι έξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna C550, συνετρίβη γύρω στις 4:15 τοπική ώρα (11:15 ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο Μουριέτα, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αμερικανική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

#BREAKING There's been a plane crash at French Valley Airport near Murrieta this morning - the second crash in a week in that area. Video shows very foggy conditions. We'll keep you posted with updates on @ABC7 this morning. (🎥: @RMGNews) pic.twitter.com/xU9EShGAQi