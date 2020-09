ΗΠΑ: Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Πόρτλαντ - 100 ημέρες διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας

Η αστυνομία του Πόρτλαντ πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύχτας πολλαπλές συλλήψεις καθώς η πόλη του Όρεγκον συμπληρώνει σε λίγο 100 ημέρες διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

«Ναι, πραγματοποιήσαμε πολλαπλές συλλήψεις απόψε», δήλωσε στο Reuters με ανακοίνωσή του που εστάλη μέσω email ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Πόρτλαντ. Προηγουμένως η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει «παράνομη» μια συνάθροιση.

Portland Police rush in to make arrests tonight in north Portland. Antifa rioters are taken to the ground. They scream and resist arrest. #PortlandRiots pic.twitter.com/vbXVISset5