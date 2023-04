ΗΠΑ: Εκτροχιασμός εμπορικής αμαξοστοιχίας στο Ουισκόνσιν

Εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ορισμένα βαγόνια να καταλήξουν στα νερά του ποταμού Μισισιπή.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε νότια της γέφυρας Λάνσινγκ στην κοινότητα Φέριβιλ.

Εικόνες που κατέγραψαν περαστικοί από τον τόπο του ατυχήματος δείχνουν εμπορευματοκιβώτια να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση κατά μήκος της όχθης του ποταμού.

🚨 #BREAKING: A major train derailment has just occurred in Ferryville, WI.



Train cars have entered the Mississippi River, and some have been spotted floating downstream.



Four people have been injured and multiple emergency agencies are responding.



The contents are unknown. pic.twitter.com/6s0FKJqrL6