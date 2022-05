Αμερικανός πρώην πεζοναύτης περιγράφει την εφιαλτική κράτησή του σε ψυχιατρείο της Ρωσίας

Την εμπειρία του κατά τη διάρκεια της κράτησής του σε ένα ρωσικό ψυχιατρικό ίδρυμα, περιγράφει ο Αμερικανός πρώην πεζοναύτης Τρέβορ Ριντ σε μια συνέντευξη, που μεταδόθηκε την Παρασκευή, στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς στις ελεεινές συνθήκες, που επικρατούσαν στους χώρους νοσηλείας των βαριά ψυχικά άρρωστων κρατουμένων.

Ο Ριντ, που συνελήφθη στη Ρωσία το 2019, αφέθηκε ελεύθερος στις 28 Απριλίου σε μια ανταλλαγή κρατουμένων, που έλαβε χώρα εν μέσω των πιο τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον - Μόσχας τις τελευταίες δεκαετίες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ο Ριντ είπε ότι κρατούνταν μαζί με άλλους επτά κρατούμενους σε ένα κελί σε μια ψυχιατρική μονάδα.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν σχολίασε άμεσα τη συνέντευξη του Ριντ.

WATCH: Russia trades US ex-Marine Trevor Reed for Russian pilot in prisoner swap in Turkeypic.twitter.com/TueT199kT6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 27, 2022

Russian media released footage of American Trevor Reed being escorted to an airport in Moscow. Russia and the U.S. agreed to a prisoner exchange, trading Trevor Reed for a convicted Russian drug trafficker serving a long prison sentence in the U.S. pic.twitter.com/Hkk4Xje1L8 — CBS News (@CBSNews) April 27, 2022

Οι περισσότεροι από τους κρατούμενους ήταν φυλακισμένοι για βίαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποκτονιών και ήταν «απλά άνθρωποι με διαταραγμένη προσωπικότητα», είπε, αναγνωρίζοντας ότι φοβόταν για τη ζωή του.

«Μέσα σε εκείνο το κελί, ξέρετε, δεν ήταν ένα ωραίο μέρος» είπε ο Ριντ. «Υπήρχε αίμα σε όλους τους τοίχους εκεί - όπου οι κρατούμενοι είχαν αυτοκτονήσει, ή είχαν σκοτώσει άλλους κρατούμενους ή προσπάθησαν να το κάνουν.

«Οι τουαλέτες είναι μια τρύπα στο πάτωμα. Και, ξέρετε, υπήχαν ακαθαρσίες παντού, σε όλο το πάτωμα, στους τοίχους. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα που περπατούν και μοιάζουν με ζόμπι».

Ο πρώην πεζοναύτης τόνισε στο CNN, ότι πίστευε ότι τον έβαλαν στην ψυχιατρική μονάδα λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών του να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Ο Ριντ, 30 ετών από το Τέξας, καταδικάστηκε το 2019, με την κατηγορία ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή δύο αστυνομικών, ενώ ήταν μεθυσμένος σε μια επίσκεψη του στη Μόσχα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις κατηγορίες πολιτικό θέατρο.

Ο ίδιος είπε, ότι δεν επέτρεπε στον εαυτό του να πιστέψει ότι θα αποφυλακιζόταν. «Δεν άφηνα τον εαυτό μου να ελπίζει», είπε.

Οι ρωσο-αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο χειρότερο σημείο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και τις κυρώσεις, που επέβαλλε στη συνέχεια η Δύση στη Μόσχα.

Ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν και η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκρίνερ, δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης, παραμένουν υπό κράτηση στη Ρωσία.

Η οικογένεια του Γουίλαν καλεί την κυβέρνηση Μπάιντεν να πιέσει για την υπόθεσή του, ειδικά μετά την απελευθέρωση του Ριντ με αντάλλαγμα τον Ρώσο πιλότο Κονσταντίν Γιαροσένκο.

«Προφανώς πρέπει να κάνουμε περισσότερα γιατί δεν συμφωνούν όλοι ότι είναι εξασφαλισμένη η απελευθέρωση του Πολ», δήλωσε ο αδερφός του Γουίλαν, Ντέιβιντ, σε δήλωσή του την Πέμπτη.

This is the moment we have all been praying for. WELCOME HOME, Trevor Reed! 🇺🇸 @freetrevorreed pic.twitter.com/GooLSxSfsk — Rep. August Pfluger (@RepPfluger) April 28, 2022