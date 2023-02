ΗΠΑ: Ένα νέο "αντικείμενο" καταρρίφθηκε από τον στρατό πάνω από τη λίμνη Χιούρον

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ένα νέο "αντικείμενο" πάνω από τη λίμνη Χιούρον, ανακοίνωσαν σήμερα δύο βουλευτές, το τελευταίο από τα μυστηριώδη ιπτάμενα αντικείμενα που έχουν θέσει τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά σε συναγερμό.

Αυτό το αντικείμενο, το τρίτο μέσα σε τρείς ημέρες, και το τέταρτο σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, "καταρρίφθηκε από πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και της Εθνοφρουράς", έγραψε στο Twitter η Δημοκρατική Ελίσα Σλότκιν από το Μίσιγκαν, ενώ ο Ρεπουμπλικανός συνάδελφός της Τζακ Μπέργκμαν μίλησε για ένα "αντικείμενο (...) που παροπλίστηκε πάνω από τη λίμνη Χιούρον.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, είπαν στο Reuters ότι ο στρατός κατέρριψε το αντικείμενο, αλλά αρνήθηκαν να πουν εάν έμοιαζε με το μεγάλο λευκό κινεζικό μπαλόνι που καταρρίφθηκε στις 4 του μηνός.

"Σπουδαία δουλειά από όλους όσοι πραγματοποίησαν αυτήν την αποστολή", έγραψε στο Twitter η βουλευτής Ελίσα Σλότκιν, η οποία εκπροσωπεί μια περιοχή στο Μίσιγκαν, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

"Ο αμερικανικός λαός αξίζει πολύ περισσότερες απαντήσεις από αυτές που έχουμε", έγραψε ο Μπέργκμαν στο Twitter, απηχώντας τα αυξανόμενα ερωτήματα στη χώρα και στους πολιτικούς σχετικά με αυτά τα γεγονότα.

Εν τω μεταξύ, Καναδοί ερευνητές αναζητούν τα συντρίμμια ενός αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου που καταρρίφθηκε από αμερικανικό καταδιωκτικό πάνω από το έδαφος του Γιούκον το Σάββατο. "Ομάδες αποστολής ανάκτησης βρίσκονται στο σημείο, ψάχνουν να βρουν και να αναλύσουν το αντικείμενο", δήλωσε σήμερα ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό στους δημοσιογράφους.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv