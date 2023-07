Μακελειό στη Βαλτιμόρη

Κλήση για περιστατικό με πολλούς πυροβολισμούς δέχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα η αστυνομία της Βαλτιμόρης, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας, ενώ άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν 4 νεκροί και 20 τραυματίες.

Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox 45 News, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, με έναν αστυνομικό που βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος να έχει κάνει λόγο για τουλάχιστον 29 ανθρώπους που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

BPD is on scene of a masa shooting incident in the 800 blk of Gretna Court in our Southern District. Acting Commissioner Worley and PIO are on scene. Media Staging Area will be located at the intersection of 6th Street and Audrey Avenue. pic.twitter.com/2JK5F09WMB