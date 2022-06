ΗΠΑ: Επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες - Τρεις τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες δέχθηκε κλήση για επίθεση ενόπλου στο Ιατρικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Encino» γύρω στις 3:50 μ.μ.. Η αναφορά αφορούσε έναν άνδρα με μαχαίρι που επιτέθηκε σε δυο υπαλλήλους του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος παραμένει μέσα στο νοσοκομείο και η επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψή του είναι σε εξέλιξη.

Τα τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικό κέντρο τραυμάτων και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ventura Blvd is CLOSED between Woodley Ave and Libbit Ave in #Encino due to #LAPD AND #LAFD Activity. Stabbing at Encino Hospital. 3 victims in critical condition. Suspect still inside. @knxnews #knxtraffic #latraffic @FondoKNXTraffic pic.twitter.com/jxpiGLsYdf