ΗΠΑ: Επισπεύδεται η οικονομική βοήθεια στο Κίεβο, με σχεδόν 40 δισ. δολάρια

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο συμφώνησαν στην επίσπευση της διάθεσης πρόσθετης βοήθειας 39,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων (37,68 δισεκατομμυρίων ευρώ) στην Ουκρανία, όπως δήλωσαν τη Δευτέρα 9 Μαΐου δύο πηγές που έχουν λάβει γνώση της σχετικής νομοθετικής πρότασης.

Οι κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, χαλάρωσαν τους φόβους για το ενδεχόμενο ότι μια καθυστερημένη ψήφος θα μπορούσε να διακόψει τη ροή αμερικανικών οπλικών συστημάτων προς την κυβέρνηση του Κιέβου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενδεχομένως να ψηφίσει το αναφερόμενο σχέδιο ακόμη και σήμερα Τρίτη.

Το νομοσχέδιο διευρύνει το αίτημα που έκανε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προς το Κογκρέσο τον προηγούμενο μήνα για τη διάθεση 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων (31,24 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι ηγέτες της Γερουσίας δήλωσαν, επίσης, ότι προετοιμάζονται για να κινηθούν ταχύτατα.

Μια πρόταση για πρόσθετη χρηματοδότηση που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19, για την οποία μερικοί Δημοκρατικοί επιθυμούσαν να συνδυαστεί με την έκτακτη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, θα συζητηθεί ξεχωριστά.

Ο Μπάιντεν στις 28 Απριλίου ζήτησε από το Κογκρέσο τη διάθεση 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων και δαπανών άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων (18,93 δισεκατομμυρίων ευρώ) σε στρατιωτική βοήθεια. Η πρόταση αυτή αποτέλεσε μια δραματική κλιμάκωση της χρηματοδότησης των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων), αλλά και τη διάθεση αντίστοιχου ποσού 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη διάθεση μεγαλύτερης οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ενώ σύντομα θα εγκρίνουν την έκτακτη χρηματοδότηση .

Ωστόσο, η όλη διαδικασία καθυστέρησαν διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων σχετικά με το αν θα έπρεπε στο ίδιο νομοσχέδιο να συμπεριληφθεί η διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για την COVID-19 ή για την αυστηροποίηση των μεταναστευτικών ελέγχων.

