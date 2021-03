ΗΠΑ: Επτά νεκροί από πυροβολισμούς σε τρία κέντρα ευεξίας στην Ατλάντα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς την Τρίτη σε τρία κέντρα ευεξίας σε προάστιο της Ατλάντα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι και τα θύματα ήταν Ασιάτισσες, χωρίς να ξεκαθαρίζουν εάν επρόκειτο για υπαλλήλους ή πελάτες.

Συνεργάτης του CBS ανέφερε αργότερα ότι ένας ύποπτος συνελήφθη στην Crisp County, περίπου 200 μίλια νότια του Acworth.

Captured: Suspect in Cherokee Co homicides — Robert Aaron Long, 21, from Woodstock area of unincorporated Cherokee Co. Crisp County Sheriff’s Deputy stopped Long in Crisp County using PIT maneuver. Don’t know yet if Long is also a suspect in ATL. @11AliveNews pic.twitter.com/7mgmFp8nuX

MORE— The shootings come about an hour after Cherokee Co. deputies responded to a shooting at a separate massage parlor off Hwy 92 that left at least 2 people dead and several others hurt.



Investigators have not said if the two are connected @11AliveNews https://t.co/pQATqHf5Ft