Ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο άστεγου μέσα σε συρμό του μετρό της Νέας Υόρκης μετά από κεφαλοκλείδωμα

Ο θάνατος ενός άστεγου άνδρα, τον οποίο στραγγάλισε ένας συνεπιβάτης του μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης στις αρχές της εβδομάδας, χαρακτηρίστηκε «ανθρωποκτονία» από τον ιατροδικαστή και οι δικαστικές αρχές ερευνούν την υπόθεση, καθώς πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν τη σύλληψη του δράστη.

Ο Αφροαμερικανός Τζόρνταν Νίλι, 30 ετών, ήταν μια «μικρή διασημότητα» στην πόλη. Ντυνόταν σαν τον Μάικλ Τζάκσον και χόρευε στους δρόμους, μιμούμενος το ίνδαλμά του.

This was Jordan Neely, a hungry New Yorker choked to death by a grinning Marine who is being celebrated as a hero by NYPD and press. His offense? “Aggressive speech”, throwing his jacket on the ground and asking for food and water. pic.twitter.com/F3rRj30rQL

Την Δευτέρα, έπειτα από μια λογομαχία με άλλους επιβάτες του μετρό ένας από αυτούς του έκανε κεφαλοκλείδωμα, μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Το συμβάν βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο και η προβολή του σόκαρε την πόλη: στο πεντάλεπτο βίντεο διακρίνεται ο Νίλι ξαπλωμένος στο πάτωμα του βαγονιού ενώ ένας άλλος άνδρας –ένας 24χρονος πεζοναύτης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης– είναι ξαπλωμένος πάνω του για να τον εμποδίσει να σηκωθεί και του σφίγγει το πάνω μέρος του σώματός του. Δύο άλλοι άνδρες του κρατούν τα χέρια. Οι άλλοι επιβάτες, όρθιοι πάνω από τους δύο άνδρες, δείχνουν ανήσυχοι.

Passengers on the train,including the person shooting the video said the man did not physically attack anyone before he was taken down .



This is murder. Not someone being a good samaritan. It's murder. pic.twitter.com/R1U6OrLf0I