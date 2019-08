ΗΠΑ: Γραμμή βοήθειας για μετανάστες έκλεισε μετά από αναφορά σε γνωστή σειρά

Η αμερικανική υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έκλεισε μια εθνική τηλεφωνική γραμμή μέσω της οποίας κρατούμενοι μετανάστες μπορούσαν να επικοινωνήσουν με οργάνωση που τους βοηθούσε, ένα μήνα αφού ο αριθμός αυτός αναφέρθηκε στη γνωστή τηλεοπτική σειρά «Orange is the new black».

Η δωρεάν αυτή γραμμή επικοινωνίας, που ξεκίνησε το 2013, συνέδεε μετανάστες που κρατούνταν στις ΗΠΑ με την οργάνωση Freedom for Immigrants (Ελευθερία για τους μετανάστες). Η κυβερνητική οργάνωση παρείχε συμβουλές στη σειρά και αναφερόταν στο σενάριό της.

Η Freedom for Immigrants έστειλε εξώδικο στην ICE, καταγγέλλοντας ότι η κυβερνητική υπηρεσία έκλεισε την τηλεφωνική της γραμμή ως αντίποινα και ότι παραβίασε το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου.

«Η ICE προσπαθεί να φιμώσει τους επικριτές της και να εμποδίσει τους μετανάστες που κρατούνται να επικοινωνήσουν με κοινότητες έξω από τη φυλακή», κατήγγειλε η Κριστίνια Φιάλχο στέλεχος της ΜΚΟ. «Είναι απογοητευτικό, αλλά όχι απροσδόκητο ότι η ICE υπό τον Τραμπ θα επιδείκνυε μια τόσο σκληρή και αντιδημοκρατική συμπεριφορά», πρόσθεσε.

Στην τελευταία της σεζόν η σειρά «Orange is the new black» επικεντρώνεται στο σύστημα κράτησης μεταναστών, το οποίο διαχειρίζεται η ICE, και υπογραμμίζει πόσο δύσκολο είναι για τους κρατούμενους να επικοινωνούν με την οικογένεια και τους φίλους τους εξαιτίας του υψηλού κόστους των τηλεφωνημάτων.

Η Φιάλχο τόνισε ότι η γραμμή της Freedom for Immigrants ήταν σημαντική καθώς βοηθούσε τους μετανάστες να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο.

«Λαμβάναμε τηλεφωνήματα από ανθρώπους που δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους για να τους ενημερώσουν πως τους συνέλαβε η ICE, ότι βρίσκονται στο συγκεκριμένο κέντρο κράτησης», εξήγησε.

Πηγή: The Guardian