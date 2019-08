ΗΠΑ: Η αστυνομία εξουδετέρωσε ύποπτα δέματα που εντοπίστηκαν σε σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης

Δύο ύποπτα δέματα που προκάλεσαν την εκκένωση ενός από τους πιο πολυσύχναστους συγκοινωνιακούς κόμβους στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής είναι ασφαλή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο εντοπισμός αυτών που φαίνεται να ήταν δύο χύτρες ταχύτητας οδήγησαν τις αρχές να απομακρύνουν τους επιβάτες από τον σταθμό της οδού Φούλτον στο Κάτω Μανχάταν, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη και έσπευσαν οχήματα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η αστυνομία ανήρτησε στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δύο φωτογραφίες που δείχνουν τις χύτρες και είπε ότι εξουδετερώθηκαν από τους πυροτεχνουργούς.

Our @NYPDCT Bomb Squad has cleared the devices inside of Fulton Street subway station in Lower Manhattan. They are NOT explosive devices.



Out of an abundance of caution officers have searched nearby stations. pic.twitter.com/Y32I9DFEDf