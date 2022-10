Η αστυνομία της Καλιφόρνια αναζητά κατά συρροή δολοφόνο

Η αστυνομία στη Στόκτον, στην Καλιφόρνια, δημοσιοποίησε την Τρίτη βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εικονίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» που θέλει να ανακρίνει για σειρά έξι ανθρωποκτονιών, εκτιμώντας πως ο δράστης πιθανόν είναι δολοφόνος κατά συρροή και βρίσκεται σε «αποστολή».

Οι υποθέσεις αυτές, που έχουν τρομοκρατήσει πολλούς στην πόλη 300.000 κατοίκων σχεδόν εκατό χιλιόμετρα ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο, συνδέθηκαν από ιατροδικαστικούς που έκαναν βαλλιστική εξέταση, εξήγησε ο επικεφαλής της αστυνομίας στη Στόκτον, ο Στάνλι Μακφάντεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δολοφονίες, με τη χρήση πυροβόλου όπλου, διαπράχθηκαν από τη 10η Απριλίου ως την 27η Σεπτεμβρίου. Έξι θύματα υπέκυψαν. Το έβδομο, γυναίκα, επέζησε.

JUST IN: Stockton PD releases video of person of interest in the series of killings. PD says ‘possible serial killer' connected to 6 deaths. 5 in Stockton. 1 was in Oakland on Apr. 10th, 2021. Chief says to notice the person’s stride and posture. pic.twitter.com/VPWvaO46QN