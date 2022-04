ΗΠΑ: Η Μόσχα αντάλλαξε πρώην Αμερικανό πεζοναύτη με Ρώσο κρατούμενο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε την ανταλλαγή του Αμερικανού πρώην πεζοναύτη Τρέβορ Ριντ, με τον Ρώσο πολίτη Κονσταντίν Γιαροσένκο, που εξέτιε 20ετή ποινή κάθειρξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανταλλαγή των κρατουμένων έγινε σήμερα, 27 Απριλίου και υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας διαπραγματεύσεων, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

