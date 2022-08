ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε μειώσεις στην τροφοδοσία νερού σε αρκετές πολιτείες λόγω της ξηρασίας

Κάποιες αμερικανικές πολιτείες και το Μεξικό θα αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού προκειμένου να αποφευχθούν «καταστροφικές» επιπτώσεις στον ποταμό Κολοράντο, καθώς η περιοχή είναι αντιμέτωπη με πρωτόγνωρη ξηρασία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες μειωμένων βροχοπτώσεων, το επίπεδο των νερών του ποταμού Κολοράντο – ζωτικής σημασίας για τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ—έχει μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό. Οι κύκλοι της ξηρασίας επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Παρά τις προειδοποιήσεις που γίνονται εδώ και χρόνια, οι πολιτείες που εξαρτώνται από τον ποταμό αυτό δεν μείωσαν επαρκώς την κατανάλωση νερού, γεγονός που ώθησε χθες τις ομοσπονδιακές αρχές να επιβάλουν περιορισμούς.

Lake Mead is 27% full.



The US Department of the Interior announced today that the Colorado River will operate in a 'Tier 2 shortage' condition for the first time, in 2023.



Arizona just lost 21% of its river water allotment due to emergency cuts.



Hold on to your butts.