Σάλος με ρατσιστικά σχόλια μελών του δημοτικού συμβουλίου του Λος Άντζελες - Παραιτείται η πρόεδρος

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Λος Άντζελες, στο επίκεντρο του σκανδάλου που ξέσπασε μετά την αποκάλυψη ρατσιστικών σχολίων που έκαναν η ίδια και άλλα μέλη της αυτοδιοίκησης στη μεγαλούπολη, εντέλει παραιτήθηκε χθες.

Η Δημοκρατική πολιτικός Νούρι Μαρτίνες, που αντιπροσώπευε την έκτη περιφέρεια του Λος Άντζελες από το 2013, είχε δεχθεί παροτρύνσεις να εγκαταλείψει όχι μόνο την προεδρία του δημοτικού συμβουλίου, κάτι που ανακοίνωσε τη Δευτέρα, αλλά και την έδρα της σε αυτή, από άλλα μέλη, τοπικούς και πολιτειακούς ηγέτες της παράταξης, ακόμη και από τον Λευκό Οίκο.

Η κυρία Μαρτίνες, 49 ετών, αφού έκανε γνωστό πως εγκαταλείπει την προεδρία του δημοτικού συμβουλίου, ανήγγειλε μία ημέρα αργότερα ότι θα έπαιρνε άδεια. Εντέλει χθες, με γραπτή ανακοίνωσή της χθες έκανε γνωστή την παραίτησή της, «με ραγισμένη καρδιά».

NEW: Former Los Angeles City Council President Nury Martinez announces she has resigned her seat on the city council, amid demands for her to step down after a recording emerged of her making racist and offensive comments about fellow council members. https://t.co/FLVZjD5KOO