ΗΠΑ: Υποψήφια για 19η φορά η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι

Για 19η φορά θα διεκδικήσει φέτος την έδρα η 81 έτους πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλεύτρια Νάνσι Πελόσι, όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει εάν θα επιδιώξει να παραμείνει στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός της.

Η πολιτικός από την Καλιφόρνια είναι η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε τον θώκο της προέδρου του σώματος και γενικά θεωρείτο πως θα εγκατέλειπε το αξίωμα, ειδικά καθώς η παράταξή της κινδυνεύει να απολέσει την πλειοψηφία της στη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου.

Δεν έκανε σαφές εάν θα τιμήσει τη συμφωνία που είχε κάνει για να εξασφαλίσει τη χωρίς προηγούμενη δεύτερη συνεχόμενη θητεία της στο αξίωμα της προέδρου της Βουλής μετά τις εκλογές του 2018, που όριζε ότι θα έκανε τόπο για να αναλάβει την ηγεσία της ΚΟ των Δημοκρατικών η νεότερη γενιά.

Το πολιτικό γραφείο της κυρίας Πελόσι απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση εάν θα διεκδικήσει νέα θητεία στο αξίωμα της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Η πρόεδρος δεν βρίσκεται σε αλλαγή κατεύθυνσης, βρίσκεται σε αποστολή», είπε στενός συνεργάτης της.

Δεν θα ήταν πρωτοφανές το πρόσωπο στην προεδρία της Βουλής να διεκδικήσει την επανεκλογή του και να ανακοινώσει κατόπιν ότι δεν θα διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στο σώμα.

Το 2006, ο Ρεπουμπλικάνος τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ντένις Χάστερτ, κέρδισε ξανά με άνεση την έδρα του, μολονότι οι Δημοκρατικοί είχαν κερδίσει με διαφορά τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ήδη την επομένη των εκλογών, ο Ντένις Χάστερτ είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα επιδίωκε να αναλάβει ηγετικό στο Κογκρέσο που θα συγκροτείτο σε σώμα τον Ιανουάριο του 2007. Εγκατέλειψε την ίδια τη Βουλή αργότερα το 2007.

«Αν και έχουμε σημειώσει πρόοδο, χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα για να βελτιωθεί η ζωή του κόσμου. Αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες: δεν κρίνεται τίποτα λιγότερο από τη δημοκρατία μας», τονίζει η κυρία Πελόσι σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται για μάλλον δύσκολες εκλογές τον Νοέμβριο, πάντως η έδρα της Νάνσι Πελόσι θεωρείται ασφαλής για την παράταξη.

Δείτε την ανάρτηση της Νάνσι Πελόσι:

«Ενώ έχουμε σημειώσει πρόοδο, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες: δεν διακυβεύεται τίποτα λιγότερο από τη Δημοκρατία μας. Αλλά δεν αγωνιούμε - οργανωνόμαστε. Υποβάλλω υποψηφιότητα για επανεκλογή στο Κογκρέσο για να παραδώσω το "Υπέρ του Λαού" και να υπερασπιστώ τη Δημοκρατία».

While we have made progress much more needs to be done to improve people’s lives. This election is crucial: nothing less is at stake than our Democracy.



But we don’t agonize-we organize. I am running for re-election to Congress to deliver For The People and defend Democracy. -NP pic.twitter.com/ojwFPOdRs3