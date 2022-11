ΗΠΑ: Ιρανικής κατασκευής drone έπληξε το τάνκερ στο Ομάν

Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι, κατόπιν έρευνας για την επίθεση της περασμένης εβδομάδας στο δεξαμενόπλοιο Pacific Zircon στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος ίδιου τύπου με αυτά που το Ιράν φέρεται να έχει προμηθεύσει στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο 5ος στόλος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος έχει τη βάση του στο Μπαχρέιν, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και λεπτομέρειες της έρευνάς του για την επίθεση στο υπό λιβεριανή σημαία Pacific Zircon, συμπεριλαμβανομένων συντριμμιών από drone τύπου Shahed-136.

11/ 15 Iran explosive-laden drone attacked Pacific Zircon at approx 7:30 p.m. in the Northern Arabian Sea, tearing a 30-inch hole in the back of the ship penetrating internal compartments #UAV damaged a shipboard boiler, potable water tank and life raft https://t.co/T8wjvNJSbD