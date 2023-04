ΗΠΑ: Κατάρρευση κτηρίου στο Μανχάταν – Αναφορές για εγκλωβισμένους

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση των Aρχών στη Νέα Υόρκη μετά την κατάρρευση κτηρίου και τις αναφορές για εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο CBS, πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων, που βρίσκεται επί της οδού Αν.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 16:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος) και τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα.

#BREAKING: New Video- Major collapse of parking garage in Lower Manhattan leaves multiple injured. #BreakingNews pic.twitter.com/U26dINhHJm — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) April 18, 2023

Due to an emergency response to a structural collapse, please avoid the area of Ann Street, between Nassau Street & William Street in lower Manhattan. pic.twitter.com/V3KxNZGXbt — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) April 18, 2023

#BREAKING | The roof of a parking garage has collapsed in Lower Manhattan.



The collapse happened around 4:15 p.m. at Ann and William streets. Citizen app video showed vehicles piled on top of each other after the roof collapsed. pic.twitter.com/OzVHn3SEcv — PIX11 News (@PIX11News) April 18, 2023