ΗΠΑ: Κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες

Μία ισχυρή καταιγίδα σαρώνει σχεδόν τη μισή επικράτεια των ΗΠΑ (κεντρικές και ανατολικές πολιτείες), με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για σφοδρές χιονοπτώσεις, κεραυνούς ακόμη και ανεμοστρόβιλους σε ορισμένες περιοχές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποιήσεις για την καταιγίδα που συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, για ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας από τη δυτική Οκλαχόμα μέχρι το βόρειο Μέιν.

Χιονοπτώσεις προβλέπονταν σε περιοχές από την Οκλαχόμα μέχρι το Μίσιγκαν και πιο βορειοανατολικά, ενώ καταιγίδες με κεραυνούς απειλούν τον Μισισιπή και το Τενεσί μέχρι το Οχάιο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Winter storm #Miles continues its journey through the center of the country to the great lakes. In Wichita, Kansas, highway visibility is minimal. #USA #snow #snowfall #snowstorm #winter #blizzard pic.twitter.com/fQNCJLUhvn