ΗΠΑ: Έκρηξη στο φράγμα Χούβερ

Μια μικρή έκρηξη, από την οποία ξεκίνησε πυρκαγιά, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα) στο φράγμα Χούβερ στη Νεβάδα. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:00.

Επισκέπτες αναφέρουν ότι είδαν μια έκρηξη, προτού ξεσπάσει φωτιά και ένα μεγάλο σύννεφο καπνού αρχίσει να υψώνεται στη βάση του φράγματος.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει γνωστά. Προς το παρόν δεν υπάρχουν φόβοι για κατάρρευση του Χούβερ.

NOW - Explosion at Hoover Dam in Nevada, USA.pic.twitter.com/ijdVtMNpND