ΗΠΑ: Συνελήφθη 10χρονη που σκότωσε γυναίκα, επειδή καυγάδιζε με τη μητέρα της

Ένα 10χρονο κορίτσι στη Φλόριντα συνελήφθη αφού, σύμφωνα με τις αρχές, πήρε ένα όπλο από το σακίδιο της μητέρας της και πυροβόλησε θανάσιμα μια γυναίκα, κατά τη διάρκεια ενός καυγά μεταξύ των δύο γυναικών.

Η αστυνομία του Ορλάντο συνέλαβε τη 10χρονη, που κρατείται σε σωφρονιστήριο ανηλίκων. Δεν της έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες. Η μητέρα της έχει επίσης συλληφθεί και κατηγορείται για σωρεία αδικημάτων.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 30 Μαΐου, ανήμερα της Ημέρας Μνήμης στις ΗΠΑ.

Η εισαγγελέας Μονίκ Γουόρελ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το γραφείο της εξετάζει την υπόθεση και θα λάβει υπόψη του την ηλικία του παιδιού και τις περιρρέουσες συνθήκες όταν θα αποφασίσει αν θα ασκηθεί δίωξη στη 10χρονη.

«Είναι μια από τις τραγικότερες υποθέσεις, που έχω αντιμετωπίσει στα 22 χρόνια της καριέρας μου. Αυτός ο πυροβολισμός είναι μια αδιανόητη τραγωδία, που δεν επιδέχεται εύκολων λύσεων» είπε η Γουόρελ.

Τη νύχτα της 30ής Μαΐου η Λασάμ Ρότζερς, 41 ετών, μαγείρευε μαζί με τον σύντροφό της στο πίσω μέρος του συγκροτήματος κατοικιών, όπου διέμεναν στο Ορλάντο. Κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο η Λακρίσα Άιζακ, 31 ετών, μαζί με την κόρη της και άρχισε να καυγαδίζει με τη Ρότζερς με αφορμή μια πρόσφατη αντιπαράθεσή τους.

Οι δύο γυναίκες άρχισαν να γρονθοκοπούνται και τότε η κόρη της Άιζακ πήρε το όπλο από το σακίδιο της μητέρας της. Η 10χρονη πυροβόλησε δύο φορές και χτύπησε τη Ρότζερς στο κεφάλι, σκοτώνοντάς την.

Κρατώντας ακόμη το όπλο, το κορίτσι φώναξε «Δεν έπρεπε να χτυπήσει τη μαμά μου», σύμφωνα με την κατάθεση του συντρόφου της Ρότζερς στην αστυνομία.

Η Άιζακ άρπαξε το όπλο, το έστρεψε εναντίον του φίλου της Ρότζερς, ο οποίος σήκωσε τα χέρια ψηλά. Η 31χρονη έφυγε τότε μαζί με την κόρη της. Πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, συνέργεια σε παραβατικότητα ανηλίκου και επίθεση με πυροβόλο όπλο.

10-Year-Old Florida Girl Arrested For Murder After Allegedly Shooting And Killing A Womanhttps://t.co/h0AlIfi8hU pic.twitter.com/6wTwC061bn — Global News Ink (@GlobalNewsInk1) June 8, 2022