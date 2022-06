ΗΠΑ: Θύμα βιασμού και απαγωγής ειδοποίησε την αστυνομία μέσω εφαρμογής delivery

Μια Νεοϋορκέζα, που έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης και κρατήθηκε όμηρος από δράστη, κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για παράδοση έτοιμου φαγητού κατ’ οίκον, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WABC, ο φερόμενος δράστης, ένας 32χρονος, είχε πάρει από την 24χρονη το κινητό τηλέφωνό της. Εκείνη του ζήτησε τότε να της το δώσει πίσω για να παραγγείλει φαγητό μέσω της εφαρμογής Grubhub.

Café workers jumped into action when a customer’s Grubhub order came in for an Irish breakfast roll, a burger and help.



Around 5 a.m. Sunday, a worker at the Chipper Truck Café saw the order. It came from a woman being held hostage by an alleged rapist. pic.twitter.com/ZYuC9R9sHq