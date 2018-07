Μιζούρι: «Να μας έχετε στις προσευχές σας» λέει η γυναίκα που έχασε τον σύζυγο και τα τρία της παιδιά

Δεν πιστεύει ότι υπάρχει τρόπος να συνέλθει από την απώλεια αυτή, λέει η Τία Κόλμαν, η γυναίκα που έχασε τον σύζυγό της και τα τρία της παιδιά και άλλους πέντε συγγενείς στο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις ΗΠΑ σε λίμνη του Μιζούρι με τουριστικό αμφίβιο όχημα (duck boat), το οποίο βυθίστηκε εξαιτίας καταιγίδας.



«Να μας έχετε στην προσευχή σας. Θα το χρειαστούμε», πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το νοσοκομείο στο Μπράνσον στο Μιζούρι, όπου διακομίσθηκε μετά την τραγωδία στη λίμνη Τέιμπλ Ροκ.



Από τον συνολικό απολογισμό των 17 νεκρών του δυστυχήματος, οι 9 απώλειες βαρύνουν αυτήν και τον ανιψιό της, τον άλλον επιζήσαντα από τα 11 μέλη της οικογένειάς τους που έκανε το τουρ της λίμνης με την «Ride The Ducks».



Το αμφίβιο αυτό όχημα μετέφερε 31 επιβάτες, μεταξύ των οποίων παιδιά, όταν μια ξαφνική καταιγίδα ξέσπασε στην λίμνη Τέιμπλ Ροκ κοντά στο Μπράνσον, με μεγάλα κύματα να πλημμυρίζουν σιγά-σιγά το όχημα προτού βυθιστεί.



Η Κόλμαν λέει ότι είχε βουλιάξει βαθειά μέσα στη λίμνη και δεν ξέρει πως κατάφερε να επιζήσει και ευχαριστεί τους «αγγέλους» που βούτηξαν στα νερά και την τράβηξαν για να την σώσουν.



Προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η γυναίκα αυτή μιλάει επίσης για τα μέλη της οικογένειάς της που έχασε στο τραγικό δυστύχημα, μεταξύ των οποίων οι δύο γιοι της και η κόρη της Άρια, ηλικίας ενός έτους.



«Είχε χιλιάδες προσωπικότητες σε μία» λέει για την μικρή της.



«Η επιστροφή στο σπίτι θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω πως θα το κάνω. Από τότε που έχω σπίτι, ήταν πάντα γεμάτο με μικρά ποδαράκια και γέλια» προσθέτει.



Ο οδηγός του οχήματος τους έδειξε τα σωσίβια, αλλά τους είπε ότι δεν τα χρειάζονται, συμπληρώνει. Αν όμως είχε μπορέσει να φτάσει στα σωσίβια, πιστεύει ότι μπορεί να είχε καταφέρει να σώσει τα παιδιά της.

Στον οδηγό του οχήματος, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που επέζησαν, λέει ότι δεν έχει να πει τίποτα και καταλήγει: «Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να συνέλθει από κάτι τέτοιο».



Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 7 από τους 14 επιζήσαντες είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Ο Τζιμ Πάτισον, πρόεδρος της Ripley Entertainment στην οποία ανήκει η εταιρεία «Ride The Ducks» που έκανε το τουρ στην λίμνη, δήλωσε χθες στην εκπομπή του CBS This Morning ότι δεν ήταν αναμενόμενη η ένταση της καταιγίδας αυτής που ξέσπασε στην λίμνη και επίσης ότι τα αμφίβια οχήματα δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη λίμνη.



Η τραγωδία εκτυλίχθηκε περίπου στις 19.00 τοπική ώρα της Πέμπτης (03.00 ώρα Ελλάδος της Παρασκευής), όταν εξαιτίας ξαφνικής καταιγίδας σηκώθηκαν μεγάλα κύματα στην λίμνη. Δύο αμφίβια οχήματα που έπλεαν εκείνη την ώρα στην Τέιμπλ Ροκ κατευθύνθηκαν πίσω στην στεριά, αλλά μόνον το ένα κατάφερε να φτάσει. Τα 17 θύματα της τραγωδίας ήταν ηλικίας από 1 έως 70 ετών και προέρχονταν από έξι πολιτείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές.



Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και η αμερικανική ακτοφυλακή διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.