ΗΠΑ: Νεκρή 14χρονη από αστυνομικά πυρά σε δοκιμαστήρια καταστήματος

Νεκρή από αστυνομικά πυρά έπεσε 14χρονη κοπέλα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρισκόταν εντός των δοκιμαστηρίων σε κατάστημα ρούχων στο Μπέρλινγκτον του Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η αστυνομία πυροβόλησε εναντίον ενός υπόπτου για επίθεση σε άλλη γυναίκα και οι σφαίρες πέρασαν από τον τοίχο, χτυπώντας θανάσιμα το κορίτσι. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικός έπεσε και ο άνδρας ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε γυναίκα.

Όσον αφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αστυνομική επιχείρηση, οι πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι συγκεχυμένες καθώς αναφέρουν μεν ότι η αστυνομία δέχθηκε κλήση για περιστατικό με πυροβολισμούς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί όπλο στην κατοχή του φερόμενου υπόπτου.

Παράλληλα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ύποπτος επιτέθηκε σε μια γυναίκα με κλειδαριά ποδηλάτου, ενώ νωρίτερα απειλούσε ότι θα πετάξει αντικείμενα έξω από το μαγαζί.

«Αυτό το χαοτικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αθώου παιδιού είναι τραγικό και καταστροφικό για όλους τους εμπλεκόμενους», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες , Μισέλ Μουρ. «Λυπάμαι βαθιά για την απώλεια της ζωής αυτού του νεαρού κοριτσιού και ξέρω ότι δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να ανακουφίσουν τον αφάνταστο πόνο για την οικογένεια».

LAPD News: Officer Involved Shooting North Hollywood: This is preliminary info: At around 11:45am North Hollywood ofcrs responded to an Assault with a Deadly Weapon in Progress at a business on the 12100 block of Victory BLVD.