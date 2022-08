ΗΠΑ: Νεκρός ένοπλος που προσπάθησε να διαρρήξει τα γραφεία του FBI

Ένοπλος που αποπειράθηκε να διαρρήξει τα γραφεία της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Σινσινάτι, στην πολιτεία Οχάιο (βόρειες ΗΠΑ), σκοτώθηκε από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, έπειτα από καταδίωξη που κράτησε ώρες.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε αφού η έρευνα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας στην κατοικία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα προκάλεσε οργή σε κύκλους της άκρας δεξιάς στη χώρα.

Το FBI ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ένοπλος αποπειράθηκε να «διαρρήξει» τα γραφεία του στο Σινσινάτι την Πέμπτη το πρωί.

«Ενεργοποιήθηκε συναγερμός και έφθασαν οπλισμένοι πράκτορες του FBI και ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή», διευκρίνισε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, εφοδιασμένος με αλεξίσφαιρο γιλέκο, χρησιμοποίησε καρφωτικό πιστολέτο και έφερε ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR-15 όταν διέφυγε με αυτοκίνητο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε πως οι δυνάμεις επιβολής του νόμου τον καταδίωξαν.

«Αφού το όχημα (του υπόπτου) σταμάτησε, σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών», πρόσθεσε.

Ο άνδρας κατέφυγε σε χωράφι με καλαμπόκι, όπου όμως περικυκλώθηκε από αστυνομικούς, που προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να διαπραγματευτούν μαζί του προκειμένου να παραδοθεί, είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Οχάιο.

Ο άνδρας, 42 ετών, έστρεψε το τουφέκι του προς αστυνομικούς, που άνοιξαν πυρ.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου.

Ο διευθυντής του FBI, ο Κρίστοφερ Ρέι, ανέφερε την Τετάρτη ότι η υπηρεσία του δέχθηκε απειλές μετά την έρευνά της στην κατοικία του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τις «οικτρές και επικίνδυνες».

«Η βία εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου δεν είναι η απάντηση, όποιο κι αν είναι το πρόβλημά σας», πρόσθεσε.

