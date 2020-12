ΗΠΑ: Ο Δρ Α. Φάουτσι εμβολιάστηκε μπροστά στις κάμερες

Ο Αμερικανός επιδημιολόγος Άνθονι Φάουτσι, ένας από τους πλέον αξιοσέβαστους επιστήμονες στις ΗΠΑ, εμβολιάστηκε με τη σειρά του σήμερα για τον νέο κορωνοϊό.

Ο Φάουτσι έχει επιλεγεί από τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως σύμβουλός του για την Covid-19, ενώ ήταν και μέλος της ομάδας διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης που συνέστησε ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι μια συμβολική χειρονομία για την υπόλοιπη χώρα, για να δείξω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και θέλω να ενθαρρύνω όλους εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, να το κάνουν», είπε ο 79χρονος καθηγητής.

