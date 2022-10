ΗΠΑ: Ο Έλον Μασκ εμφανίστηκε στην έδρα του Twitter κρατώντας έναν νιπτήρα

Ο Έλον Μασκ ανήρτησε ένα βίντεο που τον δείχνει στην έδρα του Twitter, την εξαγορά του οποίου αναμένεται να ολοκληρώσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ παράλληλα άλλαξε το ψευδώνυμό του στον ιστότοπο σε «Chef Twit».

Στο φιλμάκι αυτό, ο επιχειρηματίας φτάνει στην υποδοχή της εταιρείας κουβαλώντας έναν… νιπτήρα. Έκανε έτσι ένα λογοπαίγνιο αφού το sink (νιπτήρας) στα αγγλικά σημαίνει και «εμπεδώνω».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7