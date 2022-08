Ο Λευκός Οίκος «προσεύχεται για την ταχεία ανάρρωση» του Σαλμάν Ρούσντι

Η επίθεση εναντίον του Σαλμάν Ρούσντι, του λογοτέχνη ο οποίος υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα την Παρασκευή, όταν νεαρός τον μαχαίρωσε στον λαιμό και στον θώρακα επί σκηνής καθώς συμμετείχε σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ήταν «φρικιαστική», τόνισε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζέικ Σάλιβαν.

«Προσευχόμαστε όλοι για την ταχεία ανάρρωσή του. Και είμαστε ευγνώμονες στους καλούς πολίτες και στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας που του προσέφεραν φροντίδες τόσο άμεσα», σημείωσε ο κ. Σάλιβαν μέσω του Twitter.

The attack on Salman Rushdie is appalling. We’re all praying for his speedy recovery. And we’re thankful to good citizens and first responders for helping him so swiftly.