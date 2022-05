ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν ψάχνει τρόπους για να προστατεύσει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση επιχειρεί να διασφαλίσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, εξετάζοντας την έκδοση εκτελεστικών διαταγμάτων και την υιοθέτηση άλλων μέτρων, σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ανατρέψει την απόφασή του 1973 με την οποία νομιμοποιήθηκε η άμβλωση στις ΗΠΑ.

Μετά την πρωτοφανή διαρροή του σχεδίου γνωμοδότησης του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Μπάιντεν ζήτησε από τρεις αρμόδιες υπηρεσίες του Λευκού Οίκου να καταρτίσουν σχέδιο για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των γυναικών, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπός του Τζεν Ψάκι.

Πηγή που συμβουλεύει τον Λευκό Οίκο για τον τρόπο διαχείρισης του θέματος δήλωσε, ότι πολλά από τα βήματα που εξετάζονται αφορούν ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να πιέσει την υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), αρμόδια για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, να διευρύνει την πρόσβαση στα σκευάσματα που προκαλούν άμβλωση, δήλωσε η πηγή αυτή.

Οι μισές από τις αμβλώσεις που γίνονται στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται με τη λήψη ειδικών σκευασμάτων, τα οποία διαθέτουν γιατροί σε πολλές πολιτείες.

Ο Λευκός Οίκος συζητά επίσης, τα χάπια αυτά να είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου από παρόχους, που βρίσκονται σε άλλες πολιτείες ή ακόμη και σε άλλες χώρες και να ζητήσει από την FDA να δημοσιεύσει έναν κατάλογο με εγκεκριμένους παρόχους.

Παράλληλα γίνονται συζητήσεις για την προετοιμασία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να υπερασπιστεί γιατρούς, φαρμακοποιούς, κλινικές, όπου γίνονται αμβλώσεις και διαθέτουν φάρμακα, αλλά και τις γυναίκες που κάνουν άμβλωση σε περίπτωση, που τους ασκηθούν διώξεις.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, όπως και η υπηρεσία αρμόδια για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ, ενδέχεται να κληθούν να δημοσιεύσουν έκθεση για «τις σοβαρές σωματικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όταν δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας», σημείωσε η πηγή.

