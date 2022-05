ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν υπέγραψε το «πακέτο βοήθειας» ύψους 40 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία

Nομοσχέδιο παροχής πακέτου βοήθειας, ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την Ουκρανία, υπέγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Πριν από λίγες ημέρες το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία από το Κογκρέσο και είχε προωθηθεί στον Λευκό Οίκο.

Αυτό το πακέτο βοήθειας περιλαμβάνει ένα ανθρωπιστικό κομμάτι, αλλά επίσης και ένα εξοπλιστικό. Την περασμένη εβδομάδα έλαβε έγκριση και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η αποδέσμευση 6 δισ. δολαρίων ώστε η Ουκρανία να εξοπλιστεί με τεθωρακισμένα οχήματα και να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά της, την ώρα που μαίνονται οι μάχες στις νότιες και ανατολικές επαρχίες της. Περίπου 9 δισ. δολάρια θα δοθούν για να διασφαλιστεί «η συνέχιση λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών».

Στα μέσα Μαρτίου το Κογκρέσο είχε ήδη αποδεσμεύσει περίπου 14 δισ. δολάρια για την αντιμετώπιση της ουκρανικής κρίσης. Όμως, ο Πρόεδρος Μπάιντεν ζητούσε εδώ και πολλές εβδομάδες μια σημαντική τροποποίηση στον προϋπολογισμό ώστε να στηρίξει την Ουκρανία σε αυτή τη νέα φάση του πολέμου.

Ο Μπάιντεν, που βρίσκεται στη Σεούλ για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν-Σουκ Γέολ, πριν από 11 ημέρες υπέγραψε επίσης ένα νομοσχέδιο με στόχο να βελτιώσει την πρόσβαση στο βρεφικό γάλα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

