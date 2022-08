ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν στο Κεντάκι για τις περιοχές που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πραγματοποίησε τη Δευτέρα αυτοψία στο ανατολικό Κεντάκι, όπου αντίκρισε τα κατεστραμμένα σπίτια, τα ξεριζωμένα δέντρα και τους γεμάτους λάσπη δρόμους που άφησαν πίσω οι φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Κύμα καύσωνα σάρωσε την αμερικανική πολιτεία καθώς οι κάτοικοι πασχίζουν ακόμη να συνέλθουν από την καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες στα τέλη Ιουλίου. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί επιζήσαντες έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την καταστροφή με την κλιματική αλλαγή. «Όπως όλοι γνωρίζετε, έχουμε υποστεί τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Μπάιντεν αναφερόμενος στις φυσικές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

