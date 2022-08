ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν θα υπογράψει το νομοσχέδιο για το κλίμα και την υγεία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι θα επικυρώσει το σχέδιο νόμου που προβλέπει δαπάνες 430 δις δολαρίων για το κλίμα και τη δημόσια υγεία την επόμενη εβδομάδα.

Το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται το σημαντικότερο που έχει καταρτιστεί ποτέ στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θεωρείται πως θα βάλει τη χώρα στον σωστό δρόμο για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πέραν αυτού, θα επιτρέψει να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων.

Η οριστική έγκρισή του από το Κογκρέσο αποτελεί πολιτική νίκη που ήθελε διακαώς ο Μπάιντεν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

«Σχεδιάζω να υπογράψω» το κείμενο «την επόμενη εβδομάδα», ενώ «την 6η Σεπτεμβρίου θα οργανώσουμε γιορτή στον Λευκό Οίκο για να τιμήσουμε αυτό το ιστορικό νομοθέτημα», ανέφερε ο Μπάιντεν μέσω Twitter.

The Inflation Reduction Act finally takes on Big Pharma and will lower prescription drug costs for millions of Americans by allowing Medicare to negotiate prices, cap annual out-of-pocket drug costs at $2,000, and provide extra help for low-income beneficiaries. pic.twitter.com/t6FVoe9BQ9