ΗΠΑ: Ο τυφώνας Ζέτα «χτυπάει» με 200 χιλ/ώρα τις ακτές της Λουιζιάνας

Ο τυφώνας Ζέτα, μια ισχυρή καταιγίδα της κατηγορίας 2, έφτασε την Τετάρτη το απόγευμα στη νοτιοανατολική Λουιζιάνα, φέρνοντας ισχυρές βροχές και ανέμους που ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, το οποίο αναφέρει πως απέχει πολύ λίγο από το να μετατραπεί σε κατηγορίας 3.

Βίντεο που ανεβαίνουν στα social media δείχνουν στον Κόλπο του Μεξικού κύματα έως 15 μέτρα, ενώ έχουν καταγραφεί ταχύτητες έως και 200 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Check out these waves from Hurricane #Zeta on an oil platform in the Gulf of Mexico. This specific rig is south of Louisiana, and was near the eyewall of Zeta. They recorded wind gusts exceeding 150 mph, and waves over 50 feet!

📸: Brian Stout pic.twitter.com/yF8D4gKaJo