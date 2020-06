ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο πρώην σύμβουλός του θα πληρώσει «βαρύ» τίμημα για το βιβλίο του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο πρώην σύμβουλός του Τζον Μπόλτον θα πληρώσει «βαρύ» τίμημα γιατί «παραβίασε τον νόμο», με την έκδοση του βιβλίου του, ενός βιτριολικού βιβλίου που τσακίζει τον πρόεδρο μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο Μπόλτον παραβίασε τον νόμο, καταγγέλθηκε και κατηγορήθηκε γιατί το έκανε. Πρέπει να πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα γι αυτό, όπως (πλήρωσαν) άλλοι πριν από αυτόν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά! Αρέσκεται να ρίχνει βόμβες σε ανθρώπους και να τους σκοτώνει. Τώρα, βόμβες θα πέσουν πάνω του!», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Twitter.

Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε νωρίτερα σήμερα το αίτημα της κυβέρνησης να απαγορευτεί η κυκλοφορία αυτού του εκρηκτικού βιβλίου. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε κάποια παρηγοριά στην επίπληξη του δικαστή προς τον Μπόλτον. «ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ κατά του Μπόλτον. Προφανώς, με το βιβλίο που έχει ήδη δοθεί και διαρρεύσει σε πολλούς ανθρώπους και στα μέσα ενημέρωσης», έγραψε ο Τραμπ.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster που εκδίδει το βιβλίο του Μπόλτον χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου. «Είμαστε ευγνώμονες που το Δικαστήριο δικαίωσε τις ισχυρές προστασίες της Πρώτης Τροποποίησης κατά της λογοκρισίας και του προηγούμενου περιορισμού της έκδοσης», ανέφεραν σε ανακοίνωση.

