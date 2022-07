ΗΠΑ: Οκτώ νεκροί και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων σε πλημμύρες στο Κεντάκι

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν τεράστιες πλημμύρες χθες Πέμπτη στο ανατολικό τμήμα της αμερικανικής πολιτείας Κεντάκι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της, που εξέφρασε την ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ πιο βαρύς.

Fire and police are overwhelmed. This is a true catastrophe near Hazard, Kentucky. Major flash flooding. Houses and cars floated away, many occupied. Posting only the lowest damage photos out of respect for anyone viewing, as should anyone. Take my word, this is a disaster area. pic.twitter.com/fLknT0Cbid