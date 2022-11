ΗΠΑ: Να απαγάγει την Πελόζι σκόπευε ο δράστης της επίθεσης στον σύζυγό της

Ο άνδρας που επιτέθηκε εναντίον του συζύγου της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι δήλωσε χθες, Τρίτη (1/11), αθώος στις κατηγορίες που τον βαρύνουν, αν και σημείωσε ότι επιθυμούσε να επιτεθεί και σε άλλους πολιτικούς.

Ο Ντέιβιντ ΝτιΠάπε εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Σαν Φρανσίκο, με τον δικαστή να αποφασίζει την προφυλάκισή του. Επίσης απαγορεύθηκε στον 42χρονο άνδρα να έχει οποιαδήποτε επαφή με την Πελόζι ή τον σύζυγό της και να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 135 μέτρων το σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο.

Αυτός εισέβαλε την Παρασκευή το πρωί (28/10), στην οικία του ζευγαριού εξοπλισμένος με σκοινί, γάντια και κολλητική ταινία, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μετά τη σύλληψή του ο δράστης δήλωσε ότι σκόπευε να κρατήσει όμηρο την Νάνσι Πελόζι για να την ανακρίνει επειδή τη θεωρούσε υπεύθυνη για τα «ψέματα» που διασπείρει το Δημοκρατικό Κόμμα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αν του έλεγε «την αλήθεια», θα την άφηνε να φύγει, αλλά αν του έλεγε «ψέματα», θα της έσπαγε τα γόνατα.

Εκτός όμως από την Πελόζι, ο ΝτιΠάπε εξήγησε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν σε μια «αποστολή αυτοκτονίας» και ότι σκόπευε να επιτεθεί «σε πολλούς γνωστούς πολιτικούς», όπως και σε μέλη των οικογενειών τους, αλλά και σε έναν καθηγητή, σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα η εισαγγελία του Σαν Φρανσίσκο.

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης σκόπευε να απαγάγει την Πελόζι, ενώ η εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο, η Μπρουκ Τζένκινς, έκανε λόγο για μια επίθεση «με πολιτικά κίνητρα».

L'attaquant de Paul Pelosi, David DePape, plaide non coupable de tentative de meurtre et d'autres chefs d'accusation

Read Full Article on https://t.co/OSoOpRFXxt pic.twitter.com/7fJ1EdJh6D