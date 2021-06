Ο Ντόναλντ Ράμσφελντ, ο πανίσχυρος πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, βασικός αρχιτέκτονας του πολέμου στο Ιράκ έως ότου ο πρόεδρος Τζορτζ Ουόκερ Μπους τον αντικατέστησε, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF