ΗΠΑ: Περισσότερες από 450 πορείες κατά της βίας από τη χρήση όπλων

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε πορείες, που θα πραγματοποιηθούν στην Ουάσινγκτον σήμερα, Σάββατο 10 Ιουνίου, αλλά σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, καλώντας τα μέλη του Κογκρέσου να ψηφίσουν νομοθεσία, που θα έχει ως στόχο τον έλεγχο της βίας που προκαλείται από τη χρήση όπλων, μετά το μακελειό που έγινε τον προηγούμενο μήνα σε ένα δημοτικό σχολείο στο Τέξας.

Το σωματείο March for Our Lives (MFOL), που ιδρύθηκε από μαθητές, οι οποίοι κατόρθωσαν να επιβιώσουν από το μακελειό που έγινε το 2018 σε ένα γυμνάσιο στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματίσει περισσότερες από 450 πορείες για σήμερα συμπεριλαμβανομένων και εκδηλώσεων διαμαρτυρίας στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες και στο Σικάγο.

March for Our Lives: thousands expected at US gun control protests https://t.co/dBdGlERxXN

Thousands are expected to demonstrate in a March for Our Lives rally in Washington, D.C. today as Senate negotiators continue working on gun control legislation following the mass shooting in Uvalde, TX. @JoshNBCNews has the latest. pic.twitter.com/yT2qMNrSkj