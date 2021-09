ΗΠΑ: Περισσότεροι από 10.000 μετανάστες κατασκηνώνουν κάτω από γέφυρα στα νότια σύνορα

Περισσότεροι από δέκα χιλιάδες μετανάστες, στη μεγάλη πλειονότητά τους Αϊτινοί, είχαν κατασκηνώσει χθες Παρασκευή κάτω από γέφυρα στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, ανθρωπιστική κρίση που φέρνει σε δυσκολία την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι μετανάστες έφθασαν στη Ντελ Ρίο (Τέξας) περνώντας τον ποταμό Ρίο Γκράντε. Ήταν λιγότεροι από 2.000 στην αρχή της εβδομάδας· είναι πλέον πάνω από 10.500, σύμφωνα με τον δήμαρχο της αμερικανικής παραμεθόριας πόλης, τον Μπρούνο Λοσάνο.

«Κατάγονται κυρίως από την Αϊτή (...) περιμένουν να συλληφθούν από τους συνοριοφύλακες» προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για να τους χορηγηθούν άδειες παραμονής, εξήγησε σε βίντεο που μεταφόρτωσε στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Χθες ο Δημοκρατικός δήμαρχος, ο οποίος προεξοφλεί χιλιάδες επιπλέον αφίξεις, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έκλεισε τη γέφυρα για την κυκλοφορία.

«Οι ακραίες περιστάσεις απαιτούν ακραίες αντιδράσεις», είπε στην εφημερίδα Texas Tribune: «υπάρχουν έγκυες, άνθρωποι που λιποθυμούν εξαιτίας της θερμοκρασίας, που είναι λίγο επιθετικοί κι αυτό είναι φυσιολογικό έπειτα από όλες αυτές τις ημέρες με καύσωνα».

Παρά τις εκκλήσεις του να υπάρξει «ταχεία δράση της (σ.σ. ομοσπονδιακής) κυβέρνησης», ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και οι υπουργοί του σιωπούν.

