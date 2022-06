ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εργοστάσιο στο Μέριλαντ - Αναφορές για πολλά θύματα

Για «πολλά θύματα» από επίθεση ενόπλου στο Σμίθσμπουργκ του Μέριλαντ κάνει λόγο το γραφείο του σερίφη της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι ο φερόμενος ως δράστης «δεν αποτελεί πλέον απειλή για την κοινότητα».

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εργοστάσιο του δυτικού Μέριλαντ, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους, μετέδωσε το δίκτυο NBC.

Η πόλη Σμίθσμπουργκ βρίσκεται περίπου 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ουάσινγκτον.

My team and I are monitoring the situation in Smithsburg. My heart is with the victims, their loved ones, and the entire Smithsburg community. We must take action. Our communities should not have to live in fear any longer. https://t.co/X8Ts7GofyU