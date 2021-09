Ανήλικος άνοιξε πυρ σε σχολείο του Μέμφις σήμερα το πρωί, τραυματίζοντας σοβαρά ένα αγόρι.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματίες. Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το Cummings Elementary School εκκενώθηκε.

Η αστυνομία αναζητά έναν «ανήλικο ύποπτο».

⚠️🇺🇸#URGENT: School shooting reported at elementary school in Memphis, Tennessee#Memphis l #TN

Police are responding to reports of a shooting inside Cummings Elementary. There are emerging reports of injuries, and the school is now in lockdown.

Standby for further details! pic.twitter.com/SpjyxDfgGy