ΗΠΑ: Σάλος με τον Ρούντι Τζουλιάνι και το χέρι στο παντελόνι μπροστά σε δημοσιογράφο

Σωρεία αντιδράσεων ξέσπασε στις ΗΠΑ με τις σκηνές από την νέα ταινία με τον Μπόρατ, στις οποίες φαίνεται ένας εκ των εμπίστων του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, να βάζει το χέρι του στο παντελόνι και να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα ενώ είναι ξαπλωμένος σε κρεβάτι και από πάνω του βρίσκεται μια ηθοποιός, που υποδύεται την κόρη του Μπόρατ, η οποία επαγγέλλεται δημοσιογράφος.

Τα καρέ ακολουθούν μια συνέντευξη για έναν ανύπαρκτο τηλεοπτικό σταθμό μετά την οποία ο Ρούντι Τζουλιάνι και η ηθοποιός-κόρη του Μπόρατ πηγαίνουν για ένα ποτό σε σουίτα ξενοδοχείου που είναι «παγιδευμένο» με κάμερες.

Αφού η «δημοσιογράφος» βγάζει το μικρόφωνο από τον Τζουλιάνι, ο 76χρονος πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, φαίνεται να ξαπλώνει στο κρεβάτι και να βάζει το χέρι του στο παντελόνι του. Στο σημείο εκείνο της ταινίας στο δωμάτιο εισβάλει ο Μπορατ, τον οποίο υποδύεται ο Σάσα Μπάρον Κοέν και αρχίζει να φωνάζει «είναι μόλις 15 ετών. Είναι πολύ μεγάλη για σένα».

Από την πλευρά του ο Τζουλιάνι, σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό, υποστήριξε ότι «φορούσα πάντα τα ρούχα μου. Ξάπλωσα για να φτιάξω το πουκάμισό μου και σε αυτό το σημείο κατέγραψαν το καρέ που μου φαίνεται πειραγμένο». «Τακτοποιώ το πουκάμισό μου, σας διαβεβαιώνω ότι μόνο αυτό έκανα», συμπλήρωσε.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο 76χρονος πολιτικός προχώρησε σε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter υποστηρίζοντας ότι «το βίντεο είναι τελείως κατασκευασμένο. Σε κανένα σημείο πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη συνέντευξη δεν ήμουν απρεπής. Και αν ο Σάσα Μπάρον Κόεν υποστηρίξει κάτι άλλο είναι ένας ψεύτης». Ο Τζουλιάνι, μάλιστα, συνδέει τα καρέ με την «προσπάθεια να θολώσουν οι αποκαλύψεις της εγκληματικής δράσης του Τζο Μπάιντεν και της οικογένειάς του».

Σημειώνει, δε, ότι σε μια εκδοχή της ταινίας που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο οι επίμαχες σκηνές δεν υπήρχαν και προαναγγέλλει για νέες αποκαλύψεις «από τον κολασμένο σκληρό δίσκο τις οποίες ο Τζο Μπάιντεν δεν θα μπορέσει να κρύψει ή να διαψεύσει».

(4) We are preparing much bigger dumps off of the hard drive from hell, of which Joe Biden will be unable to defend or hide from. I have the receipts.